Вечером 15 мая 1934 года политик Карлис Улманис, стоявший у истоков демократической Латвии, вместе со своими соратниками эту демократию фактически ликвидировал. Заговорщики распустили Сейм, приостановили действие Конституции и, пусть умеренно, начали преследовать своих политических оппонентов. Авторитарный режим, который многим запомнился как "добрые времена Улманиса", высветил все проблемы, связанные концентрацией всей власти в одних руках… Возможно ли повторение? "Второе пришествие" Улманиса в Латвии может привести тому, что страна пойдет по белорусской модели развития, считает историк.

Вечером 15 мая 1934 года политик Карлис Улманис, стоявший у истоков демократической Латвии, вместе со своими соратниками эту демократию фактически ликвидировал. Заговорщики распустили Сейм, приостановили действие Конституции и, пусть умеренно, начали преследовать своих политических оппонентов. Авторитарный режим, который многим запомнился как "добрые времена Улманиса", высветил все проблемы, связанные концентрацией всей власти в одних руках… Возможно ли повторение? "Второе пришествие" Улманиса в Латвии может привести тому, что страна пойдет по белорусской модели развития, считает историк.

15 мая 1934 года прошла последняя сессия Сейма в независимой межвоенной Латвии. Она началась в 17.05, в повестке дня было 18 вопросов. "Заседание было скучным и незначительным. Одни депутаты играли в шахматы, другие гуляли по коридорам или пили чай в буфете, закусывая бутербродом. Зал заседаний, как обычно в таких случаях, был полупустым. Заинтересованных в публичной части заседания тоже было мало. В чудесный весенний день и самих законодателей влекли городские парки, где уже цвели каштаны", - вспоминал это событие один из технических организаторов переворота Альфред Берзиньш, депутат Сейма и руководитель организационного отдела штаба "Айзсаргов".

Шутки про переворот

Последним вопросом, обсуждавшимся в Сейме, была выдача депутата Мелетиса Калистратова для судебного преследования. Депутат фракции русских старообрядцев в Резекне не выполнил законные требования молодого полицейского Бекераса, обзывал и угрожал избить его. После голосования по вопросу выдачи Калистратова в суд сессия Сейма была закрыта, а очередное заседание назначили на 18 мая.

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