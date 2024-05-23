Чтобы связаться с режиссером Улдисом Ципстсом, пришлось "поохотиться" за его номером телефона. Как и адрес и место работы, он сменил его после того, как в Латвии его заподозрили в домогательствах к несовершеннолетней. Он начал новую жизнь в Испании на берегу Средиземного моря. Изменился и его статус в уголовном деле. Он был привлечен к ответственности за сексуализированное насилие над несовершеннолетней.

Чтобы связаться с режиссером Улдисом Ципстсом, пришлось "поохотиться" за его номером телефона. Как и адрес и место работы, он сменил его после того, как в Латвии его заподозрили в домогательствах к несовершеннолетней. Он начал новую жизнь в Испании на берегу Средиземного моря. Изменился и его статус в уголовном деле. Он был привлечен к ответственности за сексуализированное насилие над несовершеннолетней.

Что произошло?

В начале июня прошлого года в доме режиссера Ципстса в Межапарке отмечали тот факт, что половина сериала "От ненависти до любви" уже снята. На празднике присутствовала Лайла (имя изменено), которой на тот момент было 17 лет. Во время съемок сериала она помогала ассистенту в художественном отделе, но никаких законных трудовых отношений оформлено не было.

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