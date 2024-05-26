Понажимать кнопки в автобусе, починить протекающую трубу, реанимировать манекен, исполнить роль "латышки, феминистки и бисексуалки", опознать на ощупь шишку... Всё это можно было проделать на фестивале возможностей для трудоустройства Visiem! ("Для всех!"), который прошел в Верманском парке. Внештатный журналист Delfi Анастасия Ефремова сходила туда, чтобы выяснить, можно ли там ещё и найти работу. (Спойлер: можно. И даже с похудательным эффектом.)
Первое впечатление — работодатели и вузы действительно постарались и подошли к теме очень творчески. Многие стенды — произведение искусства. Представители Rimi установили настоящую кассу с лентой, возле которой постоянно была толпа детей — всем хотелось поиграть в кассира.
В палатке Rīgas Satiksme можно было понажимать разные кнопки, доступ к которым обычно имеет только водитель общественного транспорта — в ответ раздавались звуковые сигналы или загорались лампочки. Rīgas ūdens предлагал починить протекающую водопроводную трубу (из неё действительно текла вода — сверху была установлена бочка) и собрать из деталей сливных труб человечка. Университет Страдиня предлагал реанимировать манекен — удалось ли, показывал датчик на экране.
За участие в интерактивных развлечениях можно было получить наклейку, а собрав девять наклеек — поучаствовать в бесплатной лотерее. В результате многие представители работодателей даже не спрашивали, интересует ли меня работа, и сразу начинали рассказывать, как заработать наклейку. Но меня интересовала работа...
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