Одним из методов финансового мошенничества являются фейковые объявления о вакансиях, с помощью которых мошенники , выдавая себя за работодателя, пытаются получить деньги от соискателя работы или нанимают его для отмывания денег, пишет LVportāls.

Очень распространена тенденция, когда мошенники обращаются к соискателям работы через фейковые объявления о работе. Обычно они предлагают хорошо оплачиваемую работу с неясными обязанностями, к тому же не требующую специальных знаний, опыта или образования.