Одним из методов финансового мошенничества являются фейковые объявления о вакансиях, с помощью которых мошенники, выдавая себя за работодателя, пытаются получить деньги от соискателя работы или нанимают его для отмывания денег, пишет LVportāls.
Очень распространена тенденция, когда мошенники обращаются к соискателям работы через фейковые объявления о работе. Обычно они предлагают хорошо оплачиваемую работу с неясными обязанностями, к тому же не требующую специальных знаний, опыта или образования.
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