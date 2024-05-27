Двадцать лет назад сборная Латвии по хоккею провела один из самых удачных чемпионатов мира. Это был третий год под предводительством известного шведского специалиста Курта Линдстрема, и, как оказалось позже, - последний. Спустя пару лет Курре завершил тренерскую карьеру, но наследие своей работы он оставил не только в хоккее родной Швеции, но и в хоккее Финляндии и Латвии. Увы, последние годы Линдстрем сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.
На чемпионате мира 2001 года сборная Латвии по хоккею с пятью хоккеистами НХЛ в составе (Артуром Ирбе, Сандисом Озолиньшем, Сергеем Жолтоком, Карлисом Скрастиньшем и Каспаром Асташенко) неожиданно уступила сборной Украине и была вынуждена сражаться за сохранение места в элитном дивизионе. Многим игрокам сборной – а также и президенту ЛХФ Кирову Липману – было не по пути с главным тренером Харальдом Васильевым, поэтому поражение было использовано как предлог для избавления от его неудобной личности.
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