Двадцать лет назад сборная Латвии по хоккею провела один из самых удачных чемпионатов мира. Это был третий год под предводительством известного шведского специалиста Курта Линдстрема, и, как оказалось позже, - последний. Спустя пару лет Курре завершил тренерскую карьеру, но наследие своей работы он оставил не только в хоккее родной Швеции, но и в хоккее Финляндии и Латвии. Увы, последние годы Линдстрем сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.