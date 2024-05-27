По данным источников Delfi в России, из российской армии сбежали более 50 тысяч человек. Российским властям известно местонахождение примерно 15 тысяч из них. Большинство дезертиров скрываются в России, некоторые уехали за рубеж. Тем, кто бежит за границу, помогает организация российских эмигрантов "Идите лесом". Ей удалось переправить за границу почти 30 тысяч человек, не пожелавших стать пушечным мясом путинского режима. По признанию ее руководителя Григория Свердлина BBC, более 50 из них — дезертиры, бежавшие из российской армии. Мы поговорили с одним из них. Во время нашей беседы он постоянно смеялся и очень много курил.