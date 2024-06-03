С 1 июля изменится порядок назначения и расчета пособия в связи с рождением ребенка для отцов, которые работают на двух и более работах и хотят воспользоваться правом уйти в оплаченный отпуск на 10 рабочих дней. В отцовский отпуск могут выйти не только папы...

По закону "О труде", отец имеет право на 10-дневный отпуск по рождению ребенка - сразу после рождения ребенка, но не позднее чем в течение шести месяцев. Во время этого срока он будет получать пособие от государства. И мама его заменить в этом отпуске не может. Но в определенных случаях это могут сделать другие родственники.

С прошлого года пособие по отцовству стали рассчитывать по новой формуле - по рабочим, а не календарным дням – расчеты были пересмотрены для отцов, дети которых родились с 1 августа 2022 года. Общий период выплаты родительских пособий рассчитывается в месяцах с реалного дня рождения ребенка.

С 1 июля этого года формулу расчетов снова усовершенствуют. Рассказываем, как.

Кому полагается пособие по отцовству?

Как начисляется пособие?

Что меняется с 1 июля?

Примеры: как начисляется пособие до и после 30 июня?

Много ли желающих?

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