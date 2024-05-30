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В середине марта издание Politico изучило активность действующих депутатов Европарламента в TikTok. Выяснилось, что на 705 народных избранников приходится всего 186 активных профилей. В абсолютных числах (34 человека) главные поклонники TikTok — депутаты от правоцентристской Европейской народной партии (EPP, из латвийских политических сил в этот альянс входит "Новое единство"), у которой в нынешнем созыве 178 мандатов.

При этом среди крайне правых (и крайней левых) политических блоков в TikTok постит почти половина парламентариев. По числу видео, опубликованных с 15 февраля по 8 марта, наиболее активно консервативное объединение "Идентичность и демократия" (ID) — почти 3 тысячи постов. У идущего на втором месте либерального блока Renew (в Латвии представлен партией Attīstībai/Par!) число публикаций немногим превысило 2 тысячи.

Именно представители правых объединений в Европарламенте наиболее эффективно привлекают внимание избирателей в TikTok: на аккаунты депутатов от ID по состоянию на середину марта подписаны 1,4 млн человек (больше, чем на всех парламентариев от входящих в правящую коалицию правоцентристов, социал-демократов и либералов вместе взятых). Они же за исследованный период собрали больше всего лайков — почти 30 млн. Следом в рейтинге идут "Левые" (почти 1,3 млн), хотя у них всего 37 кресел в ЕП.

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