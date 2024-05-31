Foto: rus.Delfi.ee kolāža/KUVATÕMMISED, SHUTTERSTOCK

В телеграм-каналах, ориентированных на жителей Эстонии, можно легко найти предложения поучаствовать в перевозке нелегальных иммигрантов. Однако перевозить их придется из Латвии в Германию, выяснил в ходе расследования портал Rus.Delfi.ee (полный текст).

Журналисты Rus.Delfi.ee создали вымышленный аккаунт на имя Олега и вступили в несколько эстонских групп по поиску работы. Ежедневно там публикуются сотни вакансий – от таких, как сбор клубники, до обещающих легкий и быстрый заработок. Некоторые пользователи не скрывали, что работа, которую они предлагают, – нелегальная.

Например, пользователь под ником "Стив Джобс" предлагает работу водителям, которые будут "возить пассажиров по территории ЕС". Стартовые точки находятся в Словакии, Словении, Хорватии, Венгрии и других странах. Зарплата варьируется от 2500 до 10000 долларов за поездку. При этом требования к соискателям не самые строгие: умение разбираться в картах, ответственность и дисциплина. Еще в объявлении сказано, что нужен свой автомобиль.

В самой Эстонии такой работы нет; ближайшая страна, где можно стать "перевозчиком" – это Латвия.

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