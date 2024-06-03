С 6 по 9 июня граждане 27 стран Европейского союза выберут 720 депутатов Европейского парламента. В Латвии голосование состоится в субботу 8 июня. Исход этих выборов определит не только какая из семи фракций общеевропейских партий получит большинство в парламенте, но и то, кто будет возглавлять Европейскую комиссию следующие пять лет. Delfi поговорил с экспертами политической исследовательской организации Globesec о том, какие основные темы будут определять результаты этих выборов на общеевропейском уровне, стоит ли ожидать победу крайне правых партий и почему в странах Балтии и Центральной Европы явка на этих выборах может значительно вырасти.