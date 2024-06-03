С 6 по 9 июня граждане 27 стран Европейского союза выберут 720 депутатов Европейского парламента. В Латвии голосование состоится в субботу 8 июня. Исход этих выборов определит не только какая из семи фракций общеевропейских партий получит большинство в парламенте, но и то, кто будет возглавлять Европейскую комиссию следующие пять лет. Delfi поговорил с экспертами политической исследовательской организации Globesec о том, какие основные темы будут определять результаты этих выборов на общеевропейском уровне, стоит ли ожидать победу крайне правых партий и почему в странах Балтии и Центральной Европы явка на этих выборах может значительно вырасти.
Патрик Зихерле - автор исследования, проведенного Globesec в середине апреля этого года в Латвии, Эстонии, Польше, Чехии и Венгрии. В этих странах был зафиксирован рост числа желающих принять участие в выборах депутатов Европарламента. Так, если в Латвии в 2019 году проголосовали 34% избирателей, то в этом году о твердом намерении голосовать заявили 44%, в Эстонии это соотношение 38% и 39%, в Польше - 46% и 58%, в Чехии - 29% и 55%, в Венгрии - 43% и 83%.
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