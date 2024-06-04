В понедельник в Грузии вступил в силу "российский" закон об иностранных агентах. Он ставит крест на перспективах Грузии войти в ЕС. Правящая партия "Грузинская мечта", возглавляемая пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, дважды пыталась принять этот закон. Первый раз протестующие одержали верх. Во второй раз людей на улицы вышло больше, но власти их проигнорировали. О происходящем в Грузии Delfi рассказала участница протестов молодая юристка Тамар Думбадзе.

"Мы готовы бороться до конца. Я не устала. Я протестовала, даже стоя со своим ноутбуком и работая удаленно. Я была возле парламента после работы и перед работой, когда шел дождь и когда палило солнечно. Мы не устали, потому что мы знаем, что боремся за лучшее будущее", - говорит 24-летняя Тамар.

На улицы Грузии сегодня массово выходят мамы с детьми, студенты с преподавателями, выпускники школ… Выходят жители городов и отдаленных сел, объединяются люди разных взглядов и социальных слоев…

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