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"Я включил музыку, играла AC/DC, потом зажег сигарету и поднялся в воздух", - вспоминал украинский пилот Роман Свистунов о своем побеге в Швецию спустя 29 лет после этого события. 27 мая 1987 года он угнал самолет Ан-2, или "кукурузник", из колхоза "Друва" в Салдусском районе и улетел на Готланд.

В 1987 году СССР вот-вот должен был рухнуть, но Роман Свистунов, 24-летний украинский летчик, живший в Николаеве на юге Украины, не хотел ждать. Подружившись с ребятами из Латвии в Бугурусланском летном училище, Свистунов решил, что страна Балтии - лучшее место, чтобы угнать самолет Ан-2, предназначенный для опыления полей химикалиями, и улететь в Швецию. Весной 1987 года украинец начал воплощать свой план в жизнь.

Мы поговорили с жителем Салдуса Юрисом Ласманисом, изучающим историю своего города. Он помнит случай с Ан-2, который был угнан с аэродрома "Друва", и в то время об этом много говорили в городе.

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