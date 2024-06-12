Российская экономика становится неуправляемой, а российская валюта больше ничем не обеспечена, считают опрошенные Delfi эксперты. Центральный банк не способен сдержать инфляцию, которую провоцируют растущие военные расходы. Импорт падает. Нефть дешевеет и, благодаря недавним решениям ОПЕК, может подешеветь еще сильнее.

С начала полномасштабной войны в Украине российской экономике предрекали крах, но она оказалась на удивление устойчивой. 20 736 санкционных решений , направленные против почти всех отраслей российской экономики, оказались не слишком эффективными. Производство растет, голода и разрухи в стране не наблюдается.

Российское производство достигло практически полной загрузки - более 80%. За четыре месяца 2024 года, по данным Росстата, промышленное производство выросло на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время вырос дефицит российского бюджета: за январь – апрель 2024 года он составил 4,081 трлн руб. Эта цифра более чем в 2,75 раза выше предварительной оценки Минфина РФ, опубликованной в середине мая - 1,484 трлн руб. Двумя днями ранее Минфин даже был вынужден внести в Госдуму поправки в закон о госбюджете, повышающие его годовой дефицит с 1,595 трлн руб. до 2,120 трлн руб.

"Военные расходы в России растут так сильно, что Минфин уже не в состоянии ими управлять", - объясняет Delfi российский экономист в изгнании, доктор Игорь Липсиц, один из основателей московской Высшей школы экономики. - 2024 год Россия более-менее продержится. А вот насчет ситуации в 2025-2026 годах никто ничего сказать не может".

И, видимо, в России это тоже начали понимать. Руководить крупнейшего российского государственного "Сбербанка", старый знакомый Путина Герман Греф, в конце прошлой недели выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, прошел с 5 по 8 июня) с откровенно мрачным заявлением .

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