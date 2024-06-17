Лекарство есть. В Латвии оно даже в списке компенсируемых. Но не для диагноза Модриса Тукишса из Рауны. В такой ситуации часто оказываются онкологические больные, которые нуждаются в конкретных препаратах, включенных в список, но оплачиваемых только в случае других специфических диагнозов. Пока все попытки Модриса добиться поддержки государства на приобретение назначенного ему консилиумом врачей препарата Nivolumab — безуспешны. Мужчина намерен бороться за справедливость и право на жизнь.

Модрис оказался в незавидной ситуации. Консилиум врачей признал лучшим лекарством для него Nivolumab (производство Opdiva), который компенсируется пациентам с другими диагнозами, но не для лечения аденокарциномы желудка, диагностированной у Модриса. Каждые две-три недели Модрису нужно 3025 евро на покупку лекарств.

У Модриса крепкое рукопожатие и добрая улыбка. В Ригу они с женой Дайной приехали из Рауны, которая которая находится примерно в 100 километрах от столицы. Мужчина работает водителем в дорожно-строительной компании, возит гравий из пункта А в пункт В. В свободное время любит ловить рыбу, ухаживать за пчелами, работать в саду и в теплице.

В 2022 году у Модриса диагностировали аденокарциному желудка. Ему пришлось пройти шесть курсов химиотерапии, разные обследования в больнице. В феврале 2023 года была операция, затем снова 12 курсов химиотерапии, а потом заключение консилиума и назначение лекарства.

Помочь Модрису дождаться справедливости можно, переведя любую сумму на его страницу благотворительного сайта ziedot.lv.

Как государство решает такие ситуации? Неужели выгоднее все эти бесчисленные химиотерапии, которые лишают человека сил? Латвийские онкологи и министр смотрят на ситуацию с разных сторон...

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