Лекарство есть. В Латвии оно даже в списке компенсируемых. Но не для диагноза Модриса Тукишса из Рауны. В такой ситуации часто оказываются онкологические больные, которые нуждаются в конкретных препаратах, включенных в список, но оплачиваемых только в случае других специфических диагнозов. Пока все попытки Модриса добиться поддержки государства на приобретение назначенного ему консилиумом врачей препарата Nivolumab — безуспешны. Мужчина намерен бороться за справедливость и право на жизнь.
Модрис оказался в незавидной ситуации. Консилиум врачей признал лучшим лекарством для него Nivolumab (производство Opdiva), который компенсируется пациентам с другими диагнозами, но не для лечения аденокарциномы желудка, диагностированной у Модриса. Каждые две-три недели Модрису нужно 3025 евро на покупку лекарств.
У Модриса крепкое рукопожатие и добрая улыбка. В Ригу они с женой Дайной приехали из Рауны, которая которая находится примерно в 100 километрах от столицы. Мужчина работает водителем в дорожно-строительной компании, возит гравий из пункта А в пункт В. В свободное время любит ловить рыбу, ухаживать за пчелами, работать в саду и в теплице.
В 2022 году у Модриса диагностировали аденокарциному желудка. Ему пришлось пройти шесть курсов химиотерапии, разные обследования в больнице. В феврале 2023 года была операция, затем снова 12 курсов химиотерапии, а потом заключение консилиума и назначение лекарства.
Как государство решает такие ситуации? Неужели выгоднее все эти бесчисленные химиотерапии, которые лишают человека сил? Латвийские онкологи и министр смотрят на ситуацию с разных сторон...
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv