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Общество жителей Гризинькалнса (GAB) оспорило в суде решение Рижской думы о передаче части Гризинькалнса в безвозмездное пользование обществу Streetbasket для проведения спортивных и культурных мероприятий Ghetto Games. Спокойной жизни обитателей окружающих домов мешает шум и громкая музыка. Ходатайство общества Streetbasket о временной защите, позволяющей возобновить прерванные соревнования по уличному баскетболу 3X3 – отклонено. Портал Delfi опросил все стороны конфликта.

Три года назад сборная Латвии впервые завоевала золото Олимпийских игр в Токио в баскетболе 3x3. Большую роль в этом сыграло движение Ghetto Games - свой путь к олимпийскому золоту ребята начинали именно там. О том, как это было сняли документальный фильм From Ghetto to Olympics. Сегодня триумфальное шествие "парней из гетто" продолжается. между тем судьба самого Ghetto Games - под большим вопросом.

До появления в Гризинькалнсе Ghetto Games этот микрорайон Риги был реальным гетто - прибежищем наркоманов и рассадником преступности. Осознавая значимость работающего с молодежью общества для столицы и Латвии в целом, Рижская дума подписала договор с главой Streetbasket Раймондом Элбакяном - о передаче им части парка в безвозмездное пользование.

Общество жителей Гризинькалнса обратилось в суд с просьбой отменить решение Рижской думы - жители хотят тишины. Суд временно приостановил мероприятия в парке, пока дело не будет рассмотрено по существу.

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