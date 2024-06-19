Отчет Госконтроля о печальной ситуации с реализацией проекта Rail Baltica, поиски финансирования и виновных, отставание от плана пополнения госбюджета, анонсы возможного повышения налогов, отставка министра культуры Агнесе Логиной и немедленное выдвижение Агнесе Лаце... Правительство Эвики Силини ("Новое Единство") ждет немало испытаний. В политических кулуарах уже ходят слухи о том, что коалиция ищет способы укрепиться голосами оппозиции. Политики даже не отрицают, что некие неофициальные переговоры о таком сотрудничестве ведутся. Вопрос стоит ребром: укрепится или, напротив, ослабнет коалиция?

В четверг, 20 июня, состоится последнее перед уходом на летние каникулы заседание Сейма. С напутствием перед депутатами выступит президент страны Эдгар Ринкевич. Перед заслуженным отдыхом депутатам предстоит определиться с составом следственной парламентской комиссии по Rail Baltica. Не исключено, что на голосование вынесут и вопрос об утверждении в должности нового министра культуры.

На вторую половину лета анонсирована презентация налоговой реформы. Празднование Лиго и парламентские каникулы традиционно ставят на паузу политические процессы, однако ни у кого нет иллюзий: второе полугодие легким не будет.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!