Отчет Госконтроля о печальной ситуации с реализацией проекта Rail Baltica, поиски финансирования и виновных, отставание от плана пополнения госбюджета, анонсы возможного повышения налогов, отставка министра культуры Агнесе Логиной и немедленное выдвижение Агнесе Лаце... Правительство Эвики Силини ("Новое Единство") ждет немало испытаний. В политических кулуарах уже ходят слухи о том, что коалиция ищет способы укрепиться голосами оппозиции. Политики даже не отрицают, что некие неофициальные переговоры о таком сотрудничестве ведутся. Вопрос стоит ребром: укрепится или, напротив, ослабнет коалиция?
В четверг, 20 июня, состоится последнее перед уходом на летние каникулы заседание Сейма. С напутствием перед депутатами выступит президент страны Эдгар Ринкевич. Перед заслуженным отдыхом депутатам предстоит определиться с составом следственной парламентской комиссии по Rail Baltica. Не исключено, что на голосование вынесут и вопрос об утверждении в должности нового министра культуры.
На вторую половину лета анонсирована презентация налоговой реформы. Празднование Лиго и парламентские каникулы традиционно ставят на паузу политические процессы, однако ни у кого нет иллюзий: второе полугодие легким не будет.
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