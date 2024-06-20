Бывший министр внутренних дел Мария Голубева завершила активную политическую деятельность, уйдя в отставку после событий 10 мая 2022 года у памятника в парке Победы. Пока она не планирует возвращаться в политику. Когда Delfi договаривался об интервью с Голубевой, она находилась в Тбилиси. Теперь она живет там с женой, но часто приезжает в Латвию. Мы встретились в кафе рядом с торговым центром Spice. Место было выбрано потому, что у Голубевой очень плотный график. После интервью она спешит на следующую встречу.

Чем теперь занимается бывший политик? Какую роль в потере поста министра внутренних дел сыграл Твиттер? Что случилось с партией Par!, которую Голубева представляла в Кабинете министров и которая получила наименьшую поддержку избирателей на последних выборах в Европарламент? Почему, по ее мнению, на здании Рижской думы в этом году не вывешен флаг ЛГБТ+? Delfi попытался это выяснить.

Когда я с вами связалась, вы сказали, что находитесь в Грузии. Последней новостью о вас было то, что вы переехали в Германию. Чем вы сейчас занимаетесь и где живете?

Я работаю над двумя проектами. Первый - в Латвии. Вместе с моей коллегой Зане Шталой мы основали небольшой аналитический центр под названием "Baltic Initiative on European Union". Это аналитический центр, в котором страны Балтии обсуждают процесс расширения Европы и то, каких европейских реформ мы хотим. Другой проект - в Грузии. Там я возглавляю большой проект по информационной целостности, финансируемый США. Речь идет о борьбе с дезинформацией. Как мы видим, Грузия находится под угрозой. Предпринимаются очень большие усилия, чтобы отвернуть ее от Запада и поставить на авторитарный путь развития. Мы знаем, какую роль в этом играет дезинформация.

У проекта в Грузии есть какие-то временные рамки?

Скорее всего, он продлится до начала следующего года.

Вы знаете, что будете делать после этого?

Думаю, я продолжу преподавать. Иногда я преподаю студентам из Латвии и других стран. Я буду продолжать развивать свой аналитический центр. Но пока сложно сказать что-то более подробное и конкретное.

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