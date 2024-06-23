Оказывается, на заре Латвийской республики детей прям в массовом количестве "находили" в цветущих папоротниках в Янову ночь. Детей называли Янисами. Дождь на Лиго считался неуклонной традицией. А что сейчас? Портал Delfi исследовал и сравнил базы данных Центрального статистического управления (ЦСУ) за более, чем 100 лет. И вот что выяснилось…

Внушительные базы данных ЦСУ могут рассказать много интересного о ситуации в разных сферах жизни Латвийской республики. Среди самых богатых таблиц — данные о демографии в стране. И если до 1991 года "кольца" рождения и смертности напоминали распускающийся цветок, то теперь они все быстрее увядают к сердцевине.

Есть периоды в жизни страны, когда мужчины и женщины вдруг хором вспоминают о продолжении рода. О причинах можно лишь предполагать, глядя на графики. Один из таких урожайных для демографии месяцев — июнь… Что бы это значило?

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