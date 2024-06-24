Суд приговорил 71-летнюю Маре Колсар, имя которой значится в списке богатейших людей страны, почти к трем годам условного заключения. Жертвами ее махинаций стали звезда Kroonika, бывший член парламента, экс-спортсмен, известный управляющий банкротствами, бизнесмены, одноклассница, пенсионер...

Осенью 2020 года малоизвестная частная компания обратилась в Лыунаскую окружную прокуратуру с просьбой начать расследование по делу, связанному с Маре Колсар. Тем летом жительница Тарту позвонила владельцу компании и попросила дать ей кредит, чтобы ее сын смог купить в Швеции вентиляционное оборудование. У сына была нехватка оборотных средств. Маре наставивала, что и у нее не хватает денег, чтобы дать взаймы.