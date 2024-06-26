Foto: AFP/Scanpix/LETA

В прошедшие выходные в российском Дагестане произошла серия террористических атак с небывалым за последние годы в регионе числом жертв. По последним данным погибли 25 человек, ранены 50 человек. В этот раз атакам подверглись в первую очередь православные церкви и синагоги. Вероятно, это нападение совершили боевики кавказской ячейки террористической организации ИГИЛ. Это третий исламистский теракт в России с начала российского вторжения в Украину и третий акт активных анти-правительственных выступлений в Дагестане. Этот регион явно становится центром нестабильности в России.

По данным дагестанского оппозиционного издания "Черновик", дагестанская полиция была отвлечена сообщением и не смогла отреагировать оперативно.

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