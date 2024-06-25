"Как они будут транспортировать лежачих? Как эти красавицы будут переносить на носилках толстых пациентов? Справятся ли они с буйными?" Примерно такие комментарии можно прочесть в социальной сети Х под постом Лиене Ципуле, руководителя Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которая выложила фотографию двух женщин-медиков. И это не единственная подобная бригада. Две помощницы врача, Элва Эглите и Линда Бениня, развенчали мифы и рассказали нам о своей повседневной работе.
Линда и Элва, расскажите нам, как вы решили присоединиться к команде NMPD?
Элва: Мои родители не имеют отношения к медицине, и, честно говоря, я сама не знала, чем хочу заниматься. Когда я заканчивала школу, помощники врачей вообще не были популярной профессией. В последнее время все изменилось. Поскольку после окончания школы мне хотелось заняться чем-то интересным, я подала документы в колледж, чтобы стать помощником врача, начала обучение и прошла сертификацию. Я довольно быстро начала работать, и тогда я поняла, что это подходящее для меня место.
Линда: Для меня это было мечтой, потому что моя мама - медсестра, так что мое детство тоже было связано с медициной. Я знала, что хочу заниматься медициной, но поначалу, наверное, немного боялась врачей, поэтому выбрала карьеру помощника врача. Именно тогда я поняла, что мне это нравится.
Элва: Сейчас мы обе учимся на врачей.
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