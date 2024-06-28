Самыми распространенными внешними причинами смерти в Латвии являются самоубийство, падение и аварии, говорится в информационном докладе "Снижение смертности от внешних причин - 2024", опубликованном Государственной канцелярией. Хотя смертность от внешних причин в Латвии колеблется, она постепенно снижается. В большей степени риску смерти от внешних причин подвергаются мужчины.

В докладе Госканцелярии говорится, что с 2018 по 2022 год число смертей от внешних причин превысило 5800. Это больше 1320 человек в год. Больше, чем население таких городов, как Балви, Иецава, Прейли, Кекава, Смилтене или Валка. Для Латвии это очень критические величины.

В 2020 году этот показатель в Латвии был на 60% выше среднего показателя по ЕС. Страна - один из лидеров ЕС, следом за Литвой и Словенией. Какие группы - самые уязвимые и какие ситуации - самые рискованные.

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