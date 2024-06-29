В Яунпилсе к завершению близится ликвидация последствий прошлогодней августовской бури. У пострадавших от урагана частных домов появились новые крыши. Восстановлено здание управы и мельница, вышли на финишную прямую и работы в Яунпилсском замке ((Neuenburg), некогда принадлежавшем могущественному роду баронов фон Рекке. В процессе ремонта была найдена уникальная облицовка XVII века - рустовка.

Через 11 месяцев после разрушительного шторма старинный Яунпилсский замок встречает приезжих блеском новых окон, богатым восстановленным фасадом и новой крышей. На фасаде замка взгляд привлекает часть покрытия.

Член правления Jaunpils pils Кристине Лиепиня рассказывает: "Сняв поврежденную штукатурку, мы обнаружили, что под ней на исторических стенах замка, построенного еще до XVII века, есть сохранилась историческая рустовка, которую мы хотим законсервировать и оставить для осмотра".

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