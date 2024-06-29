Представители больниц с озабоченностью оценивают призыв Национальных вооруженных сил (НВС) подавать заявки на вакантные должности медицинских специалистов. Обещанная зарплата начинается с 1800 евро после уплаты налогов для медсестер. Есть вероятность, что работники медучреждений проявят интерес к вакансиям. НВС успокаивают: медикам разрешено совмещение должностей - они могут продолжать работу в гражданских медучреждениях.

Национальные вооруженные силы приглашают на работу медиков, предлагая внушительную зарплату. Медсестрам обещают вознаграждение от 1799 евро, помощникам врачей - от 1849 евро, а врачам - от 1993 евро после уплаты налогов.

Такие предложения вызывают беспокойство среди гражданских медучреждений, где уже сейчас ощущается нехватка медицинских специалистов. Объявленные Национальными вооруженными силами вакансии доступны и в Екабпилсе.

Что говорят больницы

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