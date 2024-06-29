Начиная с этого воскресенья, во Франции и Великобритании в несколько этаплв пройдут внеочередные парламентские выборы. Их результаты уже практически известны. Франция может получить неработоспособный парламент, разделенный между крайне-правыми и левыми, и техническое правительство. Великобританию ждет сокрушительная победа лейбористов. Вопрос в том, что будет дальше. И как это повлияет на судьбу Европы.