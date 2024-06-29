Начиная с этого воскресенья, во Франции и Великобритании в несколько этаплв пройдут внеочередные парламентские выборы. Их результаты уже практически известны. Франция может получить неработоспособный парламент, разделенный между крайне-правыми и левыми, и техническое правительство. Великобританию ждет сокрушительная победа лейбористов. Вопрос в том, что будет дальше. И как это повлияет на судьбу Европы.
В обоих странах нынешние внеочередные выборы стали результатом катастрофической потери популярности правящими право-либеральными партиями. На этом сходства заканчиваются.
Если в Британии результат выборов предсказуем, то во Франции выборы могут привести к деградации демократических институтов и отказу от обязательств поддерживать Украину.
Консерваторы - на выход
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