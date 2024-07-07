Министерство экономики Латвии взяло амбициозный курс: к 2035 году удвоить ВВП Латвии — от 40,3 до 83 млрд евро. Какие профессии и навыки для этого потребуются в ближайшие годы? Это точно не "простые рабочие". Вузы и колледжи получат спецзаказы, а (будущим) участникам рынка труда надо вовремя сориентироваться — на кого учиться или в кого переквалифицироваться, чтобы не остаться за бортом стремительно растущей экономики.

Демографические тенденции Латвии тревожны: с 2000 до 2024 года население сократилось на 518 тысяч человек. Вопрос, принимать ли рабочую силу из-за рубежа, стоит все острее. Консервативные партии — против. Предприниматели, наоборот, требуют упростить процесс привлечения квалифицированных специалистов — уточнить критерии и создать административный "зеленый коридор".

Пока удвоения ВВП будут добиваться за счет активного увеличения производительности латвийских предприятий - к 2035 году этот показатель должен дотянуться до среднего уровня ЕС, а в прошлом году он был на уровне 60% от среднеевропейского. Главные отстающие сферы - строительство, информационно-коммуникационные технологии, образование и обрабатывающая промышленность.

Притоком грубой физической силы производительность не поднимешь — нужно внедрять новые технологии. Значит, на смену "простым работягам" должны прийти квалифицированные кадры. Самый большой дефицит - специалисты точных наук, связанных с технологиями, инженерным делом и математикой. А вот специалистов в сфере социальных и гуманитарных наук система образования выпустила с излишком.

Важную роль в спросе на профессии сегодня также играют геополитическая ситуация страны (оборона и безопасность — в приоритете) и развитие искусственного интеллекта, которому передают все больше функций.

Так на кого пойти учиться иоли в кого переквалифицироваться, чтобы не прогадать?

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