Многолетний партнер Латвийского олимпийского комитета (LOK) 4F, а в этом году и технический партнер Латвийского паралимпийского комитета, создали коллекцию одежды и аксессуаров специально для латвийских делегаций в Париже. Коллекция включает полный комплект одежды для церемоний открытия и награждения, а также повседневную и тренировочную одежду. Она дополнена сочетающейся обувью и аксессуарами. Украшения для латвийской команды разработал бренд Given, сообщает LOK.

Это третьи летние Олимпийские игры, на которых латвийская команда будет в одежде бренда 4F. Бренд является партнером LOK с 2015 года и технически снабжал Паралимпийский комитет Латвии и на Олимпийских играх в Токио. Польский бренд 4F к парижским играм также оденет олимпийские делегации Греции, Украины, Словакии, Хорватии и Косово.

Как латвийская команда выглядела в прошлые годы?

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