После состоявшихся 27 июня первых в ходе этой предвыборной кампании дебатов между президентом США, демократом Джо Байденом, и его предшественником, республиканцем Дональдом Трампом, многие американские СМИ признали: неудачное выступление главы государства заставило политтехнологов и некоторых крупных доноров Демократической партии задуматься о его замене. Но на кого? The Washington Post предложила свою десятку претендентов.

"У партии нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и недостатками Байдена. Слишком рискованно делать ставку на то, что американцы проигнорируют или не обратят внимания на возраст и немощь Байдена, которые они видят собственными глазами", — говорится в специальном заявлении , которое выпустила газета The New York Times. Признавая все достижения действующего президента за его многолетнюю карьеру на госслужбе, журналисты призвали Байдена выйти из гонки, а его однопартийцев — выдвинуть другую кандидатуру.

Действующий президент уже заявил : снимать свою кандидатуру он не намерен. Если глава государства не изменит свое решение, выдвинуть другого претендента на кресло в Овальном кабинете будет почти невозможно — по итогам праймериз Байден заручился практически единогласной поддержкой делегатов съезда Демократической партии, который пройдет позднее этим летом и формально выдвинет кандидата для участия в президентских выборах. Юридической обязанности поддержать Байдена у делегатов нет, но традиционно они отдают свой голос в соответствии с итогами предварительных выборов в своих штатах.

Впрочем, у Демократической партии и команды Байдена есть еще несколько недель, чтобы взвесить аргументы в пользу разных вариантов. Рассказываем о возможных однопартийцах действующего президента, которые, по прогнозам The Washington Post, теоретически могут заменить его в бюллетене.

Камала Харрис, 59 лет, вице-президент США

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