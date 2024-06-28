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После прошедших накануне первых дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом более десяти представителей Демократической партии США рассказали изданию Politico, что считают возможным и даже необходимым замену действующего президента на другого кандидата для участия в выборах главы государства.

Три политтехнолога, близких к трем потенциальным кандидатам на президентских выборах от демократов, сообщили журналистам, что в ходе дебатов их "засыпали сообщениями" на эту тему. Один из собеседников издания сообщил, что политика, с которым он работает, прямо попросили выступить в качестве альтернативы Байдену.

Еще один политтехнолог рассказал Politico, что получил сразу от нескольких ключевых доноров партии сообщения, в которых выступление главы государства на дебатах было названо "катастрофой". По их мнению, демократам "необходимо что-то сделать", но "мало что можно сделать", если Байден сам не захочет отойти в сторону.

Называющий себя сторонником Байдена крупный донор Демократической партии в разговоре с журналистами назвал выступление президента "худшим в истории", из-за чего, по его мнению, "никто не обратил внимание на вранье Трампа". Собеседник издания считает, что Байдену стоит завершить предвыборную кампанию.

"Никто не ожидал мастер-класса по дебатам от Байдена, но никто не ожидал и такого пикирования. Он был плох в донесении своих идей, плох по их сути, плох в контрударах, плох в презентации, плох в невербальных навыках. Для него в этих дебатах не было светлого пятна. Единственный светлый момент заключается в том, что это произошло в июне, а не в октябре", — сетует советник одного из высокопоставленных функционеров Демократической партии.

В то же время один из вероятных демократических кандидатов на выборах 2028 года, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом охарактеризовал обсуждения о замене Байдена как "бесполезные". "Не надо отворачиваться [от Байдена] из-за одного выступления. Что за партия так делает?", — заявил он в комментарии MSNBC.

Призывы заменить кандидата на выборах, пишет Politico, вряд ли будут реализованы, но "отражают серьезный поворот в кампании". Хотя советники Байдена надеялись показать на дебатах, что предубеждения о неготовности 81-летнего политика вновь возглавить США, безосновательны, они достигли обратного эффекта, и 78-летний Трамп выглядел в ходе дискуссии свежее.

Представители предвыборного штаба Байдена отрицают критику в адрес своего кандидата. Они заявили, что в течение часа после завершения дебатов было собрано рекордное количество пожертвований. "Президент Байден — кандидат от Демократической партии, и это не изменится из-за одного выступления на дебатах. Нам нужно успокоиться и сосредоточиться, потому что Трамп сегодня вечером определенно не приобрел новых избирателей", — подчеркнула консультант демократов Стефани Каттер.

Первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли накануне в Атланте, их организовал телеканал CNN. Выборы главы государства состоятся в ноябре.

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