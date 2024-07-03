Принята новая редакция Правил Кабинета министров, устанавливающих порядок выдачи и аннулирования листов нетрудоспособности (больничных). Рассказываем, что в них нового. Но сразу предупреждаем: работодатели требуют очередных нововведений — чтобы работники болели как можно меньше и быстрее возвращались в строй. Но есть подозрение, что в этом случае они будут болеть в строю и заражать других. Судите сами.
Новые правила устанавливают более тщательный контроль за тем, чтобы выдача больничных была более обоснованной, не задним числом и лист закрывался, как только в нем нет надобности.
Тем не менее Министерство экономики продолжает бороться за то, чтобы наемные работники имели как можно меньшую мотивацию болеть и поскорее возвращались в строй, а работодатели меньше тратили на больничные.
Против этих устремлений выступает Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) – человек и так во время болезни получает на треть меньше. Если еще ужать, люди не будут восстанавливаться и будут заражать коллег. Так, к примеру, происходило в первые дни ковида, после чего государстов вынуждено было начать оплачивать с первого дня. Но потом эту правктику упразднили. А ковид никуда не делся.
Как было раньше?
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