В Латвии люди часто жалуются на пробки, узкие улицы и трудности с парковкой в центре Риги. При этом сами они часто ездят на больших машинах. Популярных в Европе хэтчбеков класса А и В на нашем рынке практически нет, а на автовыставках компактный микроавтомобиль привлекает больше внимания посетителей, чем некоторые экзотические модели. Можно ли переориентировать жителей Латвии на устойчивые решения по мобильности в городах?

В больших городах Citroën Ami и другие микроавтомобили привлекают больше внимания окружающих, чем автомобили, которые в десять раз дороже. Они поистине уникальны, поскольку встречаются на наших дорогах реже, чем даже Lamborghini и McLaren.

Новый тренд: на дорогах - микромобили

В европейских городах эти и другие мини-автомобили можно увидеть достаточно часто, ведь популярность Renault Twizy и Citroën Ami удивила даже самих производителей: за четыре года куплено 50 тысяч экземпляров. Они стали настолько популярны на Западе, что Kia и Dacia заявили о готовности пойти по стопам Citroën и разработать свои альтернативы.

Эти микроэлектромобили символизируют инновационный подход к устойчивой мобильности в городе: они экологичны, легки, эффективны, просты, доступны по разумной цене, но оснащены большинством функций комфорта. Renault Twizy напоминает квадроцикл с крышей, а Citroën больше похож на очень компактный автомобиль с двумя расположенными рядом сиденьями, оснащенными стандартными элементами управления.

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