В июле этого года исполнилось шесть лет со времени одного из самых разрушительных пожаров за последние годы - лесного пожара в Валдгалской волости Талсинского края, который вспыхнул в торфяном болоте недалеко от национального природного заповедника Stiklu purvs, а затем распространился в лес. Уже в то время обсуждали тему, что и на охраняемых природных территориях надо проводить профилактику пожаров. Но ответственные за безопасность не договорились до сих пор.
Комплекс Стеклянных болот - крупнейший в Западной Латвии - образовался около 5-7 тысяч лет назад в низинах мелководной зоны бывшего Балтийского ледникового озера.
Сразу после масштабного пожара в Валдгалской волости прогнозировали, что на восстановление леса уйдет не менее десяти лет. Но и теперь, спустя шесть лет, территория по большей части выглядит безликой серой массой.
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