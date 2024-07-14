В июле этого года исполнилось шесть лет со времени одного из самых разрушительных пожаров за последние годы - лесного пожара в Валдгалской волости Талсинского края, который вспыхнул в торфяном болоте недалеко от национального природного заповедника Stiklu purvs, а затем распространился в лес. Уже в то время обсуждали тему, что и на охраняемых природных территориях надо проводить профилактику пожаров. Но ответственные за безопасность не договорились до сих пор.