После трех неудачных попыток стартовать на Олимпийских играх Интарс Дамбис продолжил карьеру бобслеиста. Некоторые считали это бегством от настоящей жизни, которая неизбежно выдвинула бы перед только что завершившим выступать спортсменом новые вызовы. Но на самом деле Интарс Дамбис еще в последние годы своей карьеры начал в Алуксне бизнес, который продолжает расширяться. И сегодня у него уже есть план, как сделать следующие шаги в его развитии, но это не в характере Интарса — говорить о том, что еще не сделано.

Мифы и титулы

Интарс приглашает меня занять место в моторной лодке. Лодка набирает скорость, и когда мы находимся на Алуксненском озере напротив пехотной школы Национальных вооруженных сил, он резко поворачивает руль, лодка кренится набок и делает поворот на 180 градусов. "Так я поступаю со всеми", — улыбается Интарс в ответ на мое удивление. Без скорости он жить не может.

"Для тебя — эмоции, а для меня это уже в 250-й раз, и все кажется медленным. Как и с мотоциклом — у моего двигатель мощностью 600 кубических сантиметров, но мне сейчас уже кажется, что он медленный. Хочется, чтобы было еще быстрее", — говорит Интарс.

О его приходе в бобслей существует много историй, которые с годами превратились в легенды. Интарс Дамбис — это тот парень, которого Зинтис Экманис якобы заметил на автобусной остановке в Карве Алсвикской волости и пригласил на тесты. Это, конечно, неправда. В 2003 году Интарс сам приехал в Ригу и был одним из тех почти 300 ребят, которые через полтора месяца после триумфа Сандиса Прусиса на чемпионате Европы участвовали в отборе юных бобслеистов. Тогда первые шаги в бобслее сделали также Даумантс Дрейшкенс, Эдгарс Маскаланс, Михаил Архипов, Рейнис Розитис и Айнарс Подниекс.

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