Эстонские водолазы обнаружили на дне Финского залива обломки самолета. Эта находка может стать разгадкой одной из крупнейших авиакатастроф в истории Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

Около года назад эстонским водолазам улыбнулась удача. На экранах гидролокаторов появилось изображение, которое заставило их сердца биться чаще. Обнаруженный объект больше походил на груду труб, чем на обломки пассажирского самолета Junkers OH-ALI, который они искали, но все равно находка была многообещающей.

"Мы завершили масштабные исследования в районе ветряной электростанции в Рижском заливе, и, так как оборудование было настроено, мы решили попробовать. Это было своего рода искупление, потому что пассажирский самолет Kaleva, который мы искали в течение многих лет, так и не удалось найти", — говорит руководитель компании Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеэс (в начале июня 2024 года, уже после выхода оригинальной статьи в Eesti Ekspress, обломки Kaleva были найдены, — прим. ред.).

На этот раз повезло — море раскрыло свою тайну.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !