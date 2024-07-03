В соцсетях активно обсуждается, что в Латвии снова возникла вспышка ковид. О такой же проблеме говорят жители Германии и Израиля. Казалось бы, лето — не сезон. Но тесты, у кого они сохранились, показывают позитивный результат. Мутировала ли смертельная зараза до рядовой "простуды"? Портал Delfi задал вопрос Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) – так есть ли вспышка, что делать в случае заражения и как пройти профилактику: тесты и вакцины — бесплатные?

В канун Лиго известная латышская общественная деятельница выложила на профиль "для друзей" в фейсбуке сообщение, что праздновать не будет — у нее ковид. Два теста показали две четкие палочки. В комментариях друзья стали делиться своими наблюдениями — по их словам, сегодня ковидом заболевают прям целыми поселками. Правда, большинство диагноз ставят или по ощущениям (горло, насморк и сильнейшая слабость), или по домашним тестам.

О таком же поветрии свидетельствуют германские и израильские паблики. Неужели все так плохо?

На какой стадии ковид в Латвии?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !