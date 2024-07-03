Fоtо: F64 Photo agency, tās fotogrāfiem vai fotopartneriem pieder visas autortiesības uz publicētajiem fotoattēliem. Fotoattēlu kopēšana un izmantošana jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar aģentūru F64 Photo agency ir aizliegta.

В соцсетях активно обсуждается, что в Латвии снова возникла вспышка ковид. О такой же проблеме говорят жители Германии и Израиля. Казалось бы, лето — не сезон. Но тесты, у кого они сохранились, показывают позитивный результат. Мутировала ли смертельная зараза до рядовой "простуды"? Портал Delfi задал вопрос Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) – так есть ли вспышка, что делать в случае заражения и как пройти профилактику: тесты и вакцины — бесплатные?

В канун Лиго известная латышская общественная деятельница выложила на профиль "для друзей" в фейсбуке сообщение, что праздновать не будет — у нее ковид. Два теста показали две четкие палочки. В комментариях друзья стали делиться своими наблюдениями — по их словам, сегодня ковидом заболевают прям целыми поселками. Правда, большинство диагноз ставят или по ощущениям (горло, насморк и сильнейшая слабость), или по домашним тестам.

О таком же поветрии свидетельствуют германские и израильские паблики. Неужели все так плохо?

На какой стадии ковид в Латвии?

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь