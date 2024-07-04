Жители Латвии стали чаще обращаться за разрешениями на владение огнестрельным оружием и приобретать его в собственность. Еще одна тенденция: оружие стали чаще приобретать женщины. Причиной называют глобальную мировую ситуацию и нестабильную социальную обстановку. Коррективы в общую статистику внесли принятые два года назад Сеймом Латвии поправки к закону "Об обороте оружия" - они запустили два параллельных процесса: разоружения и вооружения.
С 2023 года неграждане Латвии, а также граждане России и Беларуси с постоянным ВНЖ, а также граждане стран, не входящих в НАТО и ЕС, не имеют права хранить и носить на территории Латвии огнестрельное оружие. Они также больше не могут получить разрешение на хранение и ношение оружия, предназначенного для спорта или охоты.
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