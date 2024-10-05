В условиях необходимости увеличивать объемы финансирования обороны, ситуация с формированием бюджета на 2025 год - напряженная, признали политики в пятничной программе "Kāpēc" на Delfi TV. Оппозиционные политики обеспокоены тем, что из-за Rail Baltica нас ожидает много проблем, и о сокращении расходов придется думать уже в ближайшее время. Но пока политики не торопятся экономить - например, принимать решение урезать депутатские зарплаты. Депутаты Сейма сошлись во мнении, что этот вопрос следует рассматривать в контексте единой системы оплаты труда в государстве. Хотя в этой системе "есть место для улучшений", такая дискуссия не будет связана с госбюджетом-2025.