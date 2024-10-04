Если правящая коалиция не откажется от планов перенести часть взносов из 2-го пенсионного уровня в 1-й, оппозиционный "Объединенный список" оспорит это в Конституционном суде, пообещал глава парламентской фракции этой политической силы Эдгар Таварс в программе "Kāpēc". Лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс пообещал поддержать иск "Объединенного списка" в суде. Тем временем политики правящей коалиции гордятся тем, что "наконец-то также работают над тем, чтобы навести порядок в финансовом секторе и обвиняют оппозицию в лоббировании интересов банков.

"Наша позиция, позиция "Объединенного списка" в том, что это очень плохой сигнал для будущих пенсионеров — трогать 2-й пенсионный уровень и переводить его в 1-й. Мы знаем, что в отношении пенсий правительство может принять решение — если не в этот момент, то через неделю, месяц или год — изменить как возраст выхода на пенсию, так и размер пенсии. Это один из аргументов, почему существует такая неопределенность по поводу будущего, и не только из-за высказываний министра от СЗК (Союза зелёных и крестьян) Улдиса Аугулиса о снижении "мамочкиных зарплат". Что мы будем делать в этом случае? Мы призовем президента страны не провозглашать этот закон, если его примут, и обратимся к коллегам с предложением подать в Конституционный суд, чтобы урегулировать этот вопрос юридически", — заявил Таварс в программе.