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В конце июня в ЕС одобрили 14-й пакет санкций против России и 8-й - против Беларуси, чтобы через эту страну не обходили антироссийские санкции. Новый пакет включает запрет на экспорт и транзит через Россию марганцевой руды, необходимой в производстве танковой брони — за этот пункт сражалась Латвия. Также в середине июня были приняты санкции Управления по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США (OFAC) — они напрямую относятся к члену совета Latvijas Gāze Кириллу Селезневу. Может ли это принести проблемы Латвии?

Одна из главных целей нового пакета санкций — устранить как можно больше лазеек по обходу предыдущих. Жестче наказывать помощников. Перекрыть путь через Беларусь. Подавить хождение валюты. Большое внимание уделяется предотвращению усыновления украинских детей. Также предотвратить ввоз всего, что может быть использовано на пользу российскому военно-промышленному сектору.

Латвии удалось настоять, чтобы через местные порты не шел поток марганцевой руды, необходимой для укрепления танковой брони. Теперь очередной рывок предпринимается для восстановления санкций в отношении гражданина Латвии Петра Авена…

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