В конце июня в ЕС одобрили 14-й пакет санкций против России и 8-й - против Беларуси, чтобы через эту страну не обходили антироссийские санкции. Новый пакет включает запрет на экспорт и транзит через Россию марганцевой руды, необходимой в производстве танковой брони — за этот пункт сражалась Латвия. Также в середине июня были приняты санкции Управления по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США (OFAC) — они напрямую относятся к члену совета Latvijas Gāze Кириллу Селезневу. Может ли это принести проблемы Латвии?