На прошлой неделе лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатуру премьера Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. К выполнению своих задач на новом посту политик сможет приступить после утверждения нового состава Еврокомиссии в Европарламенте (ожидается в середине июля). В этом случае Каллас оставит премьерское кресло в Эстонии. Рассказываем, кто его может занять, какие задачи он ставит и что ему может помешать.

Нынешнее правительство Эстонии работает с весны 2023 года, когда по итогам парламентских выборов коалицию сформировали "Партия реформ" во главе с Каллас, социал-демократы и либеральная Eesti 200. В коалиционном договоре закреплено, что именно за реформистами как за партией с крупнейшей фракцией в парламенте (38 мандатов из 101), закреплен пост премьер-министра.

29 июня состоялось заседание правления "Партии реформ". По его итогам было решено сохранить действующую коалицию, хотя, по опросам, за входящие в нее партии сейчас готовы проголосовать менее 40% эстонцев. Член правления Урмас Паэт отметил, что реформисты проведут с партнерами "переговоры о том, надо ли вносить какие-то изменения в коалиционный договор и будут ли некоторые новые лица в правительстве".

На том же заседании Каллас объявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра после саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 12 июля, а правление реформистов выдвинуло кандидатом на должность главы правительства Эстонии министра окружающей среды Кристена Михала.

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