Известие о пятикратном удорожании проекта Rail Baltica вызвало в кругах острые дискуссии о том, где брать деньги и нужно ли продолжать "золотую" стройку. Delfi попробовал разобраться, почему латвийским властям не хватает денег, которые выделяет Евросоюз, как проблему дефицита средств решают соседние страны и можно ли еще отказаться от этой инициативы.

В середине июня стало известно, что реализация амбициозного проекта Rail Baltica находится на грани срыва. По данным совместной оценки, проведенной высшими учреждениями аудита Эстонии, Латвии и Литвы, общая смета проекта за семь лет выросла в четыре раза с 5,8 млрд до 23,8 млрд евро. Хуже всего ситуация обстоит в Латвии: из-за неэффективных решений местных чиновников и задержек с привлечением финансирования латвийский участок будущей железнодорожной магистрали подорожал в пять раз до 9,6 млрд евро, что стало поводом для дискуссий о целесообразности продолжения дальнейших работ.

Как отмечают аудиторы трех стран, основными рисками проекта являются неопределенность источников финансирования и своевременности его получения. При этом стороны, например, до сих пор не знают, где брать транспортный состав. Как указано в совместном отчете национальных аудиторских бюро, покупка поездов была возложена на внешнюю сторону, некое третье лицо, которое пока не существует.

Почему выросли расходы?

Во-первых, проблемы в координации действий чиновников и политиков.

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