Плачущая двухлетняя девочка спасена: Конституционный суд полагает, что если педагог знает родной язык ребенка, то в критической ситуации он все же может на нем общаться. Однако полный перевод дошкольного и школьного образования на госязык КС признал оправданным и необходимым решением.

Суд признал законным полный перевод частных школ на госязык. Это, согласно решению КС, оправданное и необходимое ограничение: билингвальное образование не устранило сегрегацию и самосегрегацию школьников и не привело к должному уровню владения госязыком. Такая ситуация несет в себе риск для будущего выпускников. Поправки необходимы, чтобы окончательно устранить последствия политики русификации. Согласно заключению КС, русский язык в Латвии по-прежнему самодостаточен, что дискриминирует носителей латышского языка.

Суд постановил, что возможностей сохранять и развивать родной язык и культуру в рамках образования по интересам достаточно. За качеством образования уже следят и будут следить. В критической ситуации, если педагог знает родной язык ребенка, он все же может обратиться на нем.

Разное отношение к русскоязычным школам нацменьшинств и школам, которые действуют на основе межправительственных договоров, оправданы. Такие школы не усиливают русификацию, считает КС.

С 19 марта по 11 июня Конституционный суд в публичном формате рассматривал соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов — иск подал юрист Тенгиз Джибути, как законный представитель своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны.

В суд вызывали представителей самих учебных заведений (частных и публичных), министерства образования и его подразделений, экспертов в области международного права (в лице экс-президента Латвии Эгилса Левитса), педагогики, детской психологии, социологии.

Рассмотрение продлевалось, чтобы особо тщательно изучить дошкольное образование, которое до 5 лет необязательно. Особенный интерес судей вызывала история, рассказанная представителем частного детсада "Галактика", про двухлетнюю плачущую девочку, которую педагоги не могли успокоить на латышском языке и боялись успокаивать на русском, чтобы не нарушить закон.

Параллельно частично письменно, частично устно рассмотрели схожее дело о публичных школах. Решение по нему будет оглашено 12 июля.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!