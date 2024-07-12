Больше половины жителей, которые дома говорят на латышском языке, считают идеалом Латвии - "чисто национальную" страну. Больше половины из тех, кто дома говорит на русском языке, свободе предпочитают благосостояние и сильного хозяина. Центр исследования общественного мнения SKDS провел опрос "О чем мечтают в Латвии". Результаты — тревожные, как для одной, так и для другой большой части населения. Портал Delfi выслушал комментарии экспертов.
Исследование проводилось в трех странах Балтии по заказу немецкого Фонда Фридриха Эберта, который намерен в следующем году опросить на ту же тему Германию. Результаты Латвии, Литвы и Эстонии показали, что у жителей этого региона много общего, а по части разобщенности Латвия — впереди всей Балтии. В том числе местные русские по своим мечтам заметно отличаются от эстонских, не говоря уж про литовских.
С перспективы мечтаний жителей хорошо просматривается картина жизни всей страны, считает глава SKDS социолог Арнис Кактиньш, составитель вопросов. Вместе с политологом Иветой Кажокой, журналистками Неллией Лочмеле и Марой Янсоне он взялся обсудить результаты на фестивале Lampa. Понимание внутренних процессов Латвии среди экспертов сильно разнились.
Опрос показал, что по универсальным человеческим позициям — семья, дети, друзья — наши взгляды и предпочтения практически не отличаются. Но есть серия понятий, на которых люди в повседневной жизни не особо концентрируются, зато их охотно педалируют политики. Это то, в чем группы людей сильно отличаются друг от друга. И на этом можно собирать политические дивиденды по принципу "разделяй и властвуй".
Даже в рамках одной страны общей мечты нет. И похоже, она невозможна.
Что важнее: свобода или благополучие?
Латвии нужна демократия или сильный лидер?
Чего боятся жители Латвии — внутренние и внешние угрозы?
ЕС и НАТО — помощь или помеха?
Когда Латвия была идеальной страной: Ливония, Улманис, ЛССР, Атмода, ЕС?
Латвия - этнически чистая или многонациональная?
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