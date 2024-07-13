За 100 лет жители Латвии стали в среднем жить на 20 лет дольше, свидетельствуют новые данные, опубликованные на сайте Центрального статистического управления. Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году по сравнению с 1924 годом выросла с 53 до 75 лет.
Полученные данные охватывают 20-летний период и характеризуют уровень жизни в Латвии до Второй мировой войны. В 1924 году ожидаемая продолжительность жизни в Латвии составила 53,1 года (для женщин — 56,4, для мужчин — 49,9). До Второй мировой войны ожидаемая продолжительность жизни выросла на семь лет и для родившихся в 1938 году составила 60,1 года (для женщин — 62,9, для мужчин — 57,1). С началом войны продолжительность жизни резко упала и в 1943 году приблизилась к установленному в 1924 году. Как и сегодня, продолжительность жизни у женщин была выше, чем у мужчин — в среднем на 5,7 года.
За 100 лет — жизнь дольше на 20 лет
После Второй мировой войны продолжительность жизни сократилась
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