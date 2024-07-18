К своему 25-летнему юбилею текст-группа Латвии Orbīta открыла выставку в арт-пространстве Zuzeum. Во времена, когда буквы вызывают слишком много встречных букв и эмоций, четыре поэта решили обойтись без слов — просто включить воображение. Портал Delfi дополняет фантазии вдумчивым разговором с Сергеем Тимофеевым, Артуром Пунте, Александром Заполем и Владимиром Светловым.

В Сереже прекрасно все: стать, слог, смыслы, советы, семья. Его тексты исполняли Prāta Vētra и Бусулис. Его диджейские миксы хочется закрутить до дыр. Его воспевание ювелирных украшений супруги Вики хочется носить, когда ничего не хочется носить. По его чувствительности можно сверять часы…

Fоtо: Māris Morkāns

На фото: Артур Пунте и Сергей Тимофеев на фоне своего "сонета из Лапуты".

С Артуром лучше не встречаться в фейсбуке – там он чужой. А в реальной жизни хочется разгадывать, как судоку – в какие вертикали и горизонтали этот генетический набор выстроил столь разные качества: технаря и лирика, латыша и не совсем, заботливого отца и кокетки, гуманиста и отчаянного солдата невидимого фронта. Его рефлексии очевидны.

С Сашей в фейсбуке и не встретишься – в соцсетях его попросту нет. Если хочется обсудить общего знакомого, лучше ловить в каком-нибудь французском кафе, где за красивым бокалом кальвадоса он будет сидеть локальной версией Луи Арагона, помноженного на Жан-Поля Сартра, при этом свои стихи он публикует как некое третье лицо – Семен Ханин. Он видимо невозмутим, но это лишь видимость.

Fоtо: Māris Morkāns

На фото: Александра Заполь (Семен Ханин) и Владимир Светлов на фоне своего "сонета из Лапуты".

Чтобы встретиться с Володей, надо ехать в самую поэтичную глубинку Латвии, где он живет с подругой Анной. Или в другую очаровательную глубинку, где они оба ведут какой-нибудь нереальный мастер-класс по фотописи серебром на столетних стеклянных пластинах. В Риге они редкие гости, но когда добираются – гуляют красиво…

С четырьмя поэтами из группы "Орбита" жизнь меня сводит регулярно: если не в лично, то заочно. Всякий, сколь-нибудь причисляющий себя к интеллигенции, латыш в интервью сочтет за должное упомянуть "местных русских поэтов", которые органично и с соблюдением всех неписаных правил вписались в культурный контекст Латвии.

Fоtо: Māris Morkāns

Тому доказательство - открытие выставки "Грот вдали от моря" в арт-центре Zuzeum (она проходит до 25 августа), которое собрало толпу поклонников "Орбиты". Поэты ловят смыслы буквально из воздуха и запускают их на просторы вселенной: радиостеной с шумами городов мира, пятиметровой высоты сонетами из вещей (как гулливеры, заброшенные на Лапуту), мерцающими в воздухе кристаллами-оракулами, отражением света в окне и ножками кинетического стола, который взвешивает каждый голос и на миг выбирает, кому отдать предпочтение…

В общем, проще – видеть.

- Начнем с песен по памяти. Вы помните, как познакомились и какими были тогда?

Артур Пунте: - Тут ты вступила на зыбкую почву. Сейчас мы перепутаем все факты, годы и детали.

Владимир Светлов: - Я впервые увидел Сережу в середине 90-х. В передаче ЛТВ "Остров" он вел репортаж из мастерской по заточке инструментов, обращая внимание на детали, которые обычно выпадают из фокуса журналистов. И я подумал: этот человек смотрит в правильном направлении, надо как-то пересечься.

Сергей Тимофеев: - Нашим первым проектом с Володей стала выставка "Реклама несуществующих парфюмов" в середине 90-х в клубе Slepenajs eksperiments. В то время многие зарабатывали рекламой и копирайтерством, а тут была бескорыстная история про что-то абсолютно несуществующее, у меня – даже в восточном стиле... С Володей было весело. Хотелось и дальше что-то вместе делать.

Александр Заполь: - Первое отчетливое воспоминание – кажется, 97-й год. Проект "Три латвийские мечты" в помещениях заброшенной фабрики AdRem на Петерсалас, куда меня позвал Артур. Моя "мечта" – якобы существующая тайная подземка, которая соединяла кинотеатр и кладбище. Я обозначил выход из метро торчащей вагонеткой и схемой линий, к которым прилагалось описание. Из него запомнилась фраза "Мертвым пенсионерам предоставляются скидки" – якобы из подземного царства, тоже можно в кино сгонять… Артур в то время был также полон энтузиазма...

Артур Пунте: …и понятно почему: у меня на той выставке был своя нефтяная вышка – другая латвийская мечта… Но мне кажется, что с Сашей мы впервые встретились у Андрея Бовтовича – брали уроки живописи… В конце года мне в моем 13-м училище надо было сдать определённое количество графических работ, их критически не хватало – одну позаимствовал у Саши. (Саша: "До сих пор жду, когда мне ее вернут...")

Fоtо: Māris Morkāns

- Тут уместно будет вспомнить, вы на кого обучались? Чтобы стать такими разносторонними...

Саша: – Сварка, дойка… в общем, филологическое образование – сперва в Тарту, а потом – в ЛУ.

Артур: – Кроме курса графического дизайна в 13-м училище, у меня есть еще удостоверение фермера-механизатора, садовода и диплом Литературного института.

Володя: - Я, скорее, практик. Много где поучился (последним был, кажется, институт психологии) – нигде не доучился: разочарование наступало раньше, чем я получал диплом.

Сережа: - Официально я окончил филфак ЛУ. Но вторым университетом стала литературно-художественная среда Петербурга, там у меня вышла и первая книжка. А третьим вузом был поезд Рига-Питер, в котором я постоянно ездил туда-обратно.

- Куда делся 5-й элемент "Орбиты" – Жорж Уаллик?

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