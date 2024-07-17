Ровно 10 лет назад над Украиной был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Два года назад, в ноябре 2022 года городской суд Гааги признал виновными и проговорил в пожизненному заключению трех человек, одного украинца и двух россиян (один из них - Игорь Стрелков).

17 июля 2014 года российский противовоздушный комплекс "Бук" из 53-й Курской бригады ВС РФ, расположенный около поселка Первомайский в оккупированной сепаратистами части Донецкой области, выпустил ракету и сбил Boeing 777. Все его 298 пассажиров, в том числе 80 детей и членов экипажа погибли. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии, Австралии и Индонезии.

Подробности катастрофы стали известны практически сразу. Аккаунт в Twitter (теперь Х) "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича" опубликовал сообщение о сбитом украинском АН-26, приложив видеозаписи столба дыма с места падения самолета, и назвал это "птичкопадом". Когда стало ясно, что это гражданский авиалайнер, сообщение было удалено. В тот же день Служба безопасности Украины опубликовала записи перехваченных переговоров сепаратистов. Началось международное расследование.

Пророссийские сепаратисты сотрудничать со следователями не желали. Место катастрофы радиусом в 12 километров, находившееся в зоне боевых действий, было разграблено - с него растащили личные вещи погибших. Тем не менее, Россия все же была вынуждена позволить вывезти фрагменты самолета и тела погибших.

Отчет о результатах расследования Совет по вопросам безопасности Нидерландов (административный орган для расследования аварий и катастроф) опубликовал в 2015 году. Из него следовало, что причиной крушения стал взрыв ракеты 9Н314М, выпущенной из "Бука", и последовавшее поражение фюзеляжа самолета специфической зенитной шрапнелью. Следственная группа, в которую входили представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины, подтвердила выводы Совета в 2016 году. К точно такому же выводу пришли журналисты независимого расследовательского проекта Bellingcat.

В ответ Россия запустила в действие свою пропагандистскую машину. Российские "расследователи" пытались доказать, что все было не так. Они обвиняли украинских авиадиспетчеров в том, что те, якобы, снизили высоту полета "Боинга", якобы отправили самолет за пределы "воздушного коридора". Ни минуты не стесняясь своего вранья российские пропагандисты утверждали, что вблизи Boeing 777 якобы находились другие самолеты; самолет якобы расстреляли с земли из авиапушки или сбили ракетой "воздух-воздух".

В 2022 году городской суд Гааги доказал несостоятельность всех этих версий. Он признал виновными в случившемся россиян Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинского сепаратиста Леонида Харченко. И приговорил их к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших.

Согласно решению суда, полковник ФСБ в отставке Стрелков в июле 2014 года командовал вооруженными формированиям "ДНР", полковник ГРУ Дубинский договаривался о поставке "Бука" из РФ на оккупированную территорию Украины, командовал его развертыванием и вывозом в Россию, а украинец из самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко вывел БУК в точку запуска и затем перегнал обратно в Россию.

Однако, все они - лишь посредники. Никто из них не нажимал на кнопку "пуск". И в то же время, все они были исполнителями другого гораздо более масштабного преступного деяния - нападения на Украину. Гаагский горсуд признал, что в 2014 году Россия вторглась на территории Донецкой и Луганской областей Украины и контролировала боевиков "ДНР". Однако дальше суд, ограниченный своей юрисдикцией, не пошел. Хотя, казалось бы - уничтожение гражданского самолета и массовое убийство всех, кто был на борту, было прямым следствием действий российского государства в Украине.

Трагедия MH17 в июле 2014 года поразила мир своим размахом. Шутка ли - в одночасье погибли почти триста человек! Однако никакой особой реакции на эту трагедию не было. Ни одна стана не предприняла ни малейших усилий, чтобы остановить конфликт в Украине силой и призвать Россию к ответу. Страны Запада пошли по легалистскому пути. Расследование катастрофы, каждая минута которой была задокументирована, длилось долгие 8 лет и закончилось приговором одним только посредникам.

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