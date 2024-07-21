Татьяна долгие годы употребляла наркотики. Позднее ее несовершеннолетняя дочь последовала этому печальному примеру.
Впервые Таня попробовала наркотики, когда ей было всего 11 лет. Тогда в компании друзей пустили по кругу шприц с маком. Но, к счастью, употребление опиума не принесло ей приятных ощущений.
Таня росла в деструктивной семье: мать употребляла алкоголь, отец избивал ее. "Бывает, со школы приходишь, а там незнакомые люди сидят и выпивают. Приходилось их как тараканов метелкой выпроваживать – к тому моменту они были в "никакущем" состоянии. Нужно было оберегать мать. Но когда она выпивала, то находилась в неадекватном состоянии, – вспоминала Татьяна свое детство. – Я не понимала, важна ли я родителям, нужна ли им. Они занимались своими проблемами".
После первого опыта употребления наркотиков Таня погрузилась в учебу, занялась спортом и к наркотикам какое-то время не прикасалась.
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