Впервые Таня попробовала наркотики, когда ей было всего 11 лет. Тогда в компании друзей пустили по кругу шприц с маком. Но, к счастью, употребление опиума не принесло ей приятных ощущений.

Таня росла в деструктивной семье: мать употребляла алкоголь, отец избивал ее. "Бывает, со школы приходишь, а там незнакомые люди сидят и выпивают. Приходилось их как тараканов метелкой выпроваживать – к тому моменту они были в "никакущем" состоянии. Нужно было оберегать мать. Но когда она выпивала, то находилась в неадекватном состоянии, – вспоминала Татьяна свое детство. – Я не понимала, важна ли я родителям, нужна ли им. Они занимались своими проблемами".