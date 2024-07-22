Когда Вячеслав Морозов приехал в Эстонию немногим больше десяти лет назад, он уже был "агентом ГРУ с замороженным статусом". В середине июня Харьюский уездный суд признал бывшего профессора Тартуского университета виновным в шпионаже.
"Обычный лектор, - говорит один из его бывших студентов. - У нас были отличные преподаватели, которые использовали инновационные методы работы, но он не был одним из них".
"Тихий маленький человек, который носил скромную одежду и любил гулять у реки. В основном он общался с другими русскими, которые сидели в кабинете напротив, двери кабинетов всегда были открыты, - вспоминает бывший коллега профессора из Тартуского университета. - Мы думали, что он делится с Эстонией знаниями о России, а он собирал информацию об Эстонии".
"Он производил впечатление начитанного человека", - говорит третий человек, тоже бывший студент профессора.
В середине июня Харьюский уездный суд признал Вячеслава Морозова виновным в ведении разведывательной деятельности против Эстонской Республики и приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
По данным КаПо, Морозов был завербован российской разведкой еще в 1990-х годах, когда учился в университете.
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