Foto: HELE-MAI KULLESTE

Когда Вячеслав Морозов приехал в Эстонию немногим больше десяти лет назад, он уже был "агентом ГРУ с замороженным статусом". В середине июня Харьюский уездный суд признал бывшего профессора Тартуского университета виновным в шпионаже.

"Обычный лектор, - говорит один из его бывших студентов. - У нас были отличные преподаватели, которые использовали инновационные методы работы, но он не был одним из них".

"Тихий маленький человек, который носил скромную одежду и любил гулять у реки. В основном он общался с другими русскими, которые сидели в кабинете напротив, двери кабинетов всегда были открыты, - вспоминает бывший коллега профессора из Тартуского университета. - Мы думали, что он делится с Эстонией знаниями о России, а он собирал информацию об Эстонии".

"Он производил впечатление начитанного человека", - говорит третий человек, тоже бывший студент профессора.

В середине июня Харьюский уездный суд признал Вячеслава Морозова виновным в ведении разведывательной деятельности против Эстонской Республики и приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

По данным КаПо, Морозов был завербован российской разведкой еще в 1990-х годах, когда учился в университете.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit