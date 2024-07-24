В девяностых 70-тысячная Елгава могла поспорить с Ригой за звание самого криминогенного города Латвии. Работы в городе не было, за власть боролись четыре преступные группировки, а в одной из двух елгавских тюрем – Парлиелупской – сидели более тысячи заключенных. Тогда они фактически правили тюрьмой изнутри.

Ровно 30 лет назад, в июле 1994 года, из Парлиелупской тюрьмы через десятиметровый туннель сбежали сбежали 89 заключенных. Поиск беглецов растянулся на долгие годы. Delfi рассказывает историю крупнейшего в истории Латвии побега из тюрьмы: как это произошло, почему оказалось возможным и к каким последствиям привело. В первой статье серии – о том, как выглядела жизнь в латвийских тюрьмах в 1990-х.

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Проект "Побег-94" был опубликован на Delfi в 2019 году. Пять лет спустя мы обновили и дополнили материалы проекта.

Маленькая криминальная столица

После распада СССР в Елгаве один за другим стали закрываться крупные заводы. На улице оказались тысячи безработных, и многие из них были готовы пойти на преступление – ради того, чтобы выжить. Благодаря близости к Риге и границе с Литвой Елгава служила транзитным пунктом, в том числе и для перевозки нелегальных товаров. В небольшом городе было две тюрьмы – Парлиелупская и Елгавская, причем вторая ― строгого режима. Здесь сидели преступники, получившие большие (в том числе, и пожизненные) сроки за тяжкие преступления.

"Цыгане оказывают существенное влияние на высокий уровень преступности в городе, – неполиткорректно уверял в свое время в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze начальник Управления Елгавской полиции Харальд Даугинович. – Елгавская полиция воюет с так называемыми "точками", однако результатами борьбы не довольны ни полиция, ни жители. Для города очень актуальна проблема алкоголизма, из 70 000 жителей ежегодно в вытрезвитель попадает 3000, то есть каждый день в среднем по 16 человек".

"В то время в Елгаве было немало ранее судимых. Многие, выйдя на свободу, никуда не уезжали и оставались здесь жить. Вокруг тюрем постоянно крутились знакомые заключенных, которые приезжали на свидания, приносили передачки. Вот ты идешь по улице, и уже издалека видишь, что навстречу идет ранее судимый человек. Или он недавно освободился", – рассказывает бывший начальник Криминальной полиции Елгавы Зента Третьяк (в 1994 году – исполняющая обязанности начальника Уголовного розыска в Елгаве).

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