У бухгалтеров,обслуживающих бизнес Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), работы хватает – миллиарды, обращающиеся в этой экосистеме, продолжают расти, причем зарплаты, измеряемые миллионами, начисляются не только тем, кто имеет рабочие задания, но и тем, кто их лишен. Одна из форм "американской мечты" проявляется в профессиональном спорте — есть целый ряд специалистов, уволенных в срок действия гарантированных контрактов, которые продолжают получать оплату за работу, которую они больше не выполняют.

Любители баскетбола, возможно, вспомнят новость от первой половины июня о том, что команда НБА "Детройт Пистонз" уволила главного тренера Монти Уильямса за ужасно проведенный сезон. Он вступил в должность годом ранее, но это не спасло команду от антирекорда лиги второй сезон подряд. И более того, 14 побед в 82 играх – это худший баланс за всю историю клуба, а в первой половине сезона команда за два месяца не смогла одержать ни одной победы – 28 поражений подряд. Со спортивной точки зрения увольнение Уильямса могло бы показаться вполне понятным, но… Уильямс в прошлом году подписал шестилетний контракт — такие длительные контракты обычно дают уже хорошо зарекомендовавшим себя специалистам (например, Эрик Споэльстра подпишет новый восьмилетний контракт с "Майами Хит") или если выбранному тренеру оказывается полное доверие в реализации долгосрочного проекта. И это как раз об Уильямсе.